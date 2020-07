Wirecard: Sind mehr als drei Mrd. Euro weg?

Seit 2015 könnten Bilanzen gefälscht worden sein.

München/Aschheim. Der Betrugsskandal beim DAX-Konzern Wirecard erreicht eine neue Dimension: Die Münchner Staatsanwaltschaft geht mittlerweile von „gewerbsmäßigem Bandenbetrug“ seit 2015 aus, wie die Ermittlungsbehörde mitteilte. Mehr als drei Milliarden Euro könnten verloren sein.

Ex-Vorstandschef Markus Braun wurde zum zweiten Mal innerhalb eines Monats in Untersuchungshaft genommen – und anders als Ende Juni auch nicht mehr gegen Millionenkaution auf freien Fuß gesetzt. Ebenfalls mit Haftbefehl hinter Gittern sitzen nun der frühere Finanzvorstand Burkhard Ley und der Chef der Buchhaltung. Indes gerät die deutsche Regierung politisch weiter unter Druck, weil Kanzlerin Angela Merkel (CDU) noch 2019 in China bei der Pekinger Führung für den geplanten Markteintritt des Konzerns in der Volksrepublik warb.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft laufen darauf hinaus, dass der DAX-Konzern womöglich seit 2015 von einer kriminellen Bande geführt wurde – das wäre in der Geschichte der deutschen Börsen-Oberliga beispiellos. Der Schaden könnte sich auf 3,2 Mrd. Euro summieren und Wirecard damit zum größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte werden. (APA/DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.07.2020)