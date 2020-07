Juni: Minus 88 Prozent bei Nächtigungen

Halbjahresbilanz: 65 Prozent weniger Nächtigungen.

Wien. Wenig überraschend verzeichneten die Wiener Tourismusbetriebe auch im Juni coronabedingt ein herbes Minus: Im Vergleich zum Juni 2019 gingen die Nächtigungen um 88 Prozent zurück, teilte der Wien-Tourismus am Donnerstag mit. Die meisten Gäste kamen dabei aus Österreich (47 Prozent), fast einen Totalausfall gab es bei den Besuchern aus sonst so starken Märkten wie USA, Italien oder China.



Nach dem Betretungsverbot für Beherbergungsbetriebe zu touristischen Zwecken bis Ende Mai ist der Städtetourismus in Wien im Juni nur schleppend angelaufen, zog der Wien-Tourismus Bilanz. Vergangenen Monat wurden 190.000 Nächtigungen gezählt, das sind um 88 Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres.



Die durchschnittliche Auslastung der Hotelbetten fiel mit 14,2 Prozent äußerst mager aus (2019: 65,9 Prozent) – wobei viele Betriebe noch nicht aufgesperrt hatten. Insgesamt waren im Juni nur 39.000 Hotelbetten in Wien verfügbar, um rund 42 Prozent weniger als im Juni des Vorjahres. Die Halbjahresbilanz kommt dank gutem Jänner und Februar auf ein Minus von 65 Prozent. (APA)