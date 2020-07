Ohne Quarantäne: Deutsche Schauspieler dürfen wieder küssen

Die Schauspieler müssen vor Kuss- oder Kampfszenen nicht mehr in Quarantäne. Die Berufsgenossenschaft lockerte die Vorsichtsmaßnahme.

Schauspieler, die sich beim Dreh in Kampf- oder Kussszenen nahe kommen, müssen in Deutschland davor nicht mehr in Quarantäne. Ab sofort sind keine pauschalen präventiven Quarantänemaßnahmen mehr erforderlich, wie die Berufsgenossenschaft mitteilt. Bis dato lautete die Empfehlung, dass sich Schauspieler bei Drehorten in Deutschland etwa vor Kussszenen fünf Tage lang in Quarantäne begeben sollten.

Die Berufsgenossenschaft lockerte jetzt die Regeln und hat sie durch ein weniger strenges Schutzkonzept ersetzt, das weiterhin viele Regeln am Set vorsieht. Schauspieler müssen fünf Tage vor Kuss- oder Kampfszenen bestimmte Vorschriften beachten: Zum Beispiel sind Schwimmbadbesuche und Partys tabu. Wenn in diesen Tagen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss zudem eine FFP2-Schutzmaske getragen werden. Auch zwei Coronatests pro Woche sind in dem Schutzkonzept vorgesehen, wenn man über längere Zeit am Set den Mindestabstand nicht wahren kann.

In die Entscheidung flossen den Angaben zufolge die aktuelle Risikobewertung durch das Robert Koch-Institut sowie ein von der Produzentenallianz vorgelegtes medizinisches Konzept ein.

"Die Produzentenallianz begrüßt diese Lockerung der Arbeitsschutzmaßnahmen, da sie den Produktionsprozess unter Corona-Bedingungen etwas erleichtern wird", teilte die Allianz Deutscher Produzenten am Freitag in Berlin mit.

(APA/dpa)