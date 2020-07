Zweifel an Straches rechtmäßiger Kandidatur bei der Wien-Wahl

Die Partei „Wandel“ stellt die Strache-Kandidatur in Frage, weil sein Hauptwohnsitz in Niederösterreich ist. Straches Partei sagt, sein Lebensmittelpunkt sei eindeutig Wien. Das dementiert wiederum seine Mutter.

Heinz-Christian Strache ist wieder Parteiobmann. Sein Ziel: Wiener Bürgermeister werden. Das ist noch in weiter Ferne, derzeit sammelt er Unterstützungserklärungen, um überhaupt antreten zu dürfen. Aber es gibt noch einen anderen Stolperstein: seinen Lebensmittelpunkt.



Strache lebt mit seiner Familie nämlich in Klosterneuburg - also in Niederösterreich. Sein gemeldeter Hauptwohnsitz liegt allerdings in Wien-Landstraße. Die Partei „Wandel“ ortet Meldebetrug - denn der Hauptwohnsitz muss rechtmäßig da gemeldet sein, wo der Lebensmittelpunkt ist. „Wenn das so ist, hätte er sich in Wien ab- und in Klosterneuburg anmelden müssen“, sagt der Verfassungs- und Verwaltungsprofessor Heinz Mayer.