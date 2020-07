Prügelei im Zug: Streit um Maske eskaliert

In der Nacht auf Freitag eskalierte ein Streit in einem Zug, der am Linzer Hauptbahnhof einfuhr.

Die Mundschutzmaske als Symbol für „richtiges“ Verhalten scheint die Gemüter immer mehr zu erhitzen: In der Nacht auf Freitag ist ein Streit über das korrekte Tragen in einem Zug eskaliert, der im Begriff war, in den Linzer Hauptbahnhof einzufahren. Eine 42-jährige Wienerin und ein

17-jähriger Schweizer gerieten derart aneinander, dass sie sich gegenseitig ins Gesicht schlugen.

Die Frau hatte sich zuvor über zwei junge Fahrgäste geärgert, die den

Mund-Nasenschutz nicht bzw. nicht korrekt getragen hatten. Es kam zu einem Streit. Die beiden filmten die Frau, woraufhin diese den 17-Jährigen ohrfeigte. Er schlug zurück. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei aber niemand.