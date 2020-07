Chicago holt Kolumbus-Statue vom Sockel

Ein Denkmal für Kolumbus wurde in der Nacht auf Freitag in Chicago heimlich abgebaut.

Erneut wurde im Zuge der Proteste gegen Rassismus und Kolonialismus in den USA ein Denkmal entfernt. Dabei hatte sich Chicagos Bürgermeisterin, Lori Lightfoot, lange dagegengestellt.

Nun macht auch die US-Millionenmetropole Chicago im vielfach kritisierten, fragwürdigen Furor der Denkmalstürmer und Geschichtsausradierer mit: Eine Statue des genuesisch-spanischen Entdeckers Christoph Kolumbus wurde in der Nacht zum Freitag auf Anweisung von Bürgermeisterin Lori Lightfoot vom Sockel geholt, wie die Zeitung "Chicago Tribune" berichtete.

Das Blatt sprach von einer Kehrtwende der demokratischen Politikerin. Bisher sei Lightfoot, eine Afroamerikanerin, mit der Begründung, damit werde ein Stück Geschichte gelöscht, dagegen gewesen. Nun versuche sie, weitere Konfrontationen zwischen Polizei und Demonstranten zu vermeiden.

Die Statue war zuletzt Schauplatz von Protesten aufgebrachter Aktivisten, ähnlich wie in anderen US-Städten und auch in Städten etwa Großbritanniens. Seit den landesweiten Demos gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz wurden an vielen Orten Statuen und Erinnerungstafeln an „weiße" Persönlichkeiten abgebaut und teils sogar zerstört. Oft bezogen diese sich auch auf Personen und Ereignisse im Konnex mit dem Amerikanischen Bürgerkrieg in den 1860er-Jahren. Doch auch mit Kolumbus verbinden Demonstranten Unterdrückung und Schmerz, weil er ihnen als Auslöser der Kolonisierung Amerikas gilt.

Die Wikinger kamen früher

Der genuesische Seefahrer (1451-1506) wird häufig als Entdecker Amerikas bezeichnet, was so natürlich nicht stimmt, weil dessen Ureinwohner vor Tausenden Jahren über die Beringstraße aus Sibirien gekommen waren und die Wikinger um das Jahr 1000 herum Gebiete im heutigen Westkanada, zunächst Neufundland, entdeckt hatten. Historiker und Bürgerrechtler kritisieren Kolumbus indes für angeblich gewalttätiges Verhalten gegenüber den Ureinwohnern der Karibik und dafür, entscheidend zum späteren Sklavenhandel beigetragen zu haben.

(APA/DPA)