Corona-Strafen: Bundesländer entscheiden eigenmächtig

Was tun, wenn gegen die Corona-Regeln verstoßen wird? In den Bundesländern gibt es dazu derzeit keine einheitliche Vorgehensweise.

Der Bund hat den Ball, wie die Polizei bei Verstößen gegen Mundschutz-Pflicht und Abstandsregeln vorzugehen hat, an die Länder zurückgespielt. Einheitliche Regelungen gibt es derzeit nicht.

Nachdem das Innenministerium nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) [premium] den Ball der Corona-Strafen in die Bundesländer zurückspielte, gibt es dort derzeit keine einheitliche Vorgehensweise. Die Wiener Polizei hat nach Aussetzung der

Bestrafung darauf hingewiesen, dass Gesetze bzw. Verordnungen und deren Inhalt in die Verantwortlichkeit des Gesundheitsministeriums fallen. Die Wiener Magistratsdirektion will sich den Ball vom Innenministerium demnach nicht zuspielen lassen. „Diese Sichtweise stimmt nicht - und zwar doppelt nicht“, kritisierte ein Behördensprecher. Es handle sich um eine bundesweite Frage, da es um bundesweite Gesetze und Verordnungen gehe. Das Innenministerium (BMI) habe die Landespolizeidirektionen (LPD) ersucht, mit den zuständigen Landesgesundheitsbehörden eine Regelung für den Zuständigkeitsbereich zu finden.

Die Wiener LPD hielt am Freitag fest, dass die Gesundheitsbehörden

der Länder für die Vollziehung zuständig sind, die Exekutive wirke

an dieser dann mit. Die zuständige Strafbehörde in Wien ist der

Magistrat. Nach Besprechung der Rechtslage mit dessen Leiter habe

die LPD Wien das Anzeigen und Ausstellen von Organmandaten bis

zur Klärung ausgesetzt.

Die Landespolizeidirektion Salzburg hat indes noch keine Entscheidung über die weitere Vorgehensweise getroffen, wie ein Sprecher am Freitag verlautbarte. Aus dem Magistrat der Stadt Salzburg hieß es, man

gehe grundsätzlich defensiv vor.

In Oberösterreich hebt die Polizei derzeit keine Coronastrafen ein, teilte die Landespolizeidirektion mit. Am Landesgericht Ried im Innkreis wurde indes eine 35-Jährige nicht rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro verurteilt, weil sie trotz ihrer Corona-Erkrankung und verordneter Heimquarantäne spazieren gegangen wa

In der Steiermark wird wie in Tirol bei Nichteinhaltung der Corona-Regeln wie bisher ermahnt und erst dann gestraft, wie ein Polizeisprecher am FReitag sagte. Erst bei schweren Verstößen bzw. bei Uneinsichtigkeit erfolgen - in Absprache mit der steirischen Landesregierung - Strafen und Anzeigen.

Die Polizei in Niederösterreich will Übertretungen durch Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung entgegenwirken. "In schwerwiegenden Fällen behalten wir uns dennoch Anzeigen an die Bezirksverwaltungsbehörde vor", teilte ein Sprecher am Freitag mit. Von Organmandaten werde derzeit Abstand

genommen. Die Beamten wollten darauf achten, "dass die

Verhaltensregeln eingehalten werden", sagte ein Polizeisprecher.

In Vorarlberg ist inzwischen „Zurückhaltung“ das aktuelle Motto nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) [premium]. Strfen würden nun "alles überprüft", wie es aus dem Büro von Landeshauptmann Markus Wallner heißt. Bei der Erstattung von

Anzeigen und der Einhebung von Organmandaten werde aktuell

Zurückhaltung geübt. "Man geht mit Bedacht vor", so ein Sprecher.

(juwe/APA)