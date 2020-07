In zwei Hotels im Urlaubsort St. Wolfgang wurden mehrere Mitarbeiter positiv getestet. Weitere Ergebnisse sind noch ausständig.

Wien. Nach den folgenschweren Cluster-Bildungen in der Freikirche und den Schlachthöfen ist Oberösterreich mit dem nächsten lokalen Ausbruch konfrontiert – diesmal ist der Tourismus betroffen. In St. Wolfgang wurden in den Vier-Sterne-Hotels Seevilla und Hotel Peter acht Mitarbeiter positiv getestet. In zwei weiteren Lokalen hielten sich zudem infizierte Gäste auf.