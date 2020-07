Das Virus, der Urlaub, der ORF: Information oder Propaganda?

Warum ein „hehres Ziel“ nicht die Rechtfertigung dafür sein kann, die Bevölkerung für begriffsstutzig und Auslandsbesuche für unpatriotisch zu halten.

Es gibt in diesen Tagen sicher wichtigere Fragen zu klären: Etwa ob die Einigung in der EU am vergangenen Wochenende für Österreich unterm Strich wirklich so großartig war, wie sie kommuniziert wurde. Den Medienberichten ist eine schlüssige Antwort nicht zu entnehmen. Geld gespart, Geld verloren? Der Normalbürger jedenfalls bleibt vorerst verwirrt zurück.