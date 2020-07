„Das wird eine gigantische Blackbox“

Neos rügen das Fehlen eines Informationsbeauftragten.

Wien. Während die türkis-grüne Regierung am Entwurf für ein Informationsfreiheitsgesetz tüftelt (der Entwurf soll kommende Woche fertig sein), warnt die Opposition vor einer zahnlosen Novelle. Wie „Die Presse“ in der Mittwoch-Ausgabe berichtete, will die Regierung auf die Einrichtung eines Informationsfreiheitsbeauftragten verzichten. Ohne eine solche Stelle sei das Gesetz aber wenig wert, meint Neos-Vizeklubchef Nikolaus Scherak.

„Nach Jahrhunderten staatlicher Geheimniskrämerei werden die Behörden nicht von heute auf morgen einfach auskunftsfreudig werden. Wenn niemand da ist, der sie wirklich unter Druck setzt und auf Augenhöhe mit ihnen agiert, dann wird das eine gigantische Blackbox“, sagt Scherak zur „Presse“. Es brauche einen Informationsfreiheitsbeauftragten, der auch selbst in die Akten der Behörden Einsicht nehmen und danach entscheiden könne, welche Informationen herausgegeben werden.

Laut dem Regierungsplan soll dafür die unabhängige Datenschutzbehörde als Beratungs- und Servicestelle fungieren. Das klinge nicht nach ausreichend Kompetenzen, entgegnet Scherak. „Selbst wenn die Datenschutzbehörde alle notwendigen Kompetenzen bekommen sollte, ist die Datenschutzbehörde mit der jetzigen Personalausstattung komplett unterbesetzt“, meint der Oppositionsmandatar. Zwar bekomme sie nun ein paar Planstellen mehr, aber diese würden nur für den laufenden Betrieb und nicht für neue Kompetenzen ausreichen.

Gegner eines Informationsfreiheitsbeauftragten verwiesen in der Vergangenheit darauf, dass man mit ihm eine weitere Verwaltungsbehörde schaffen würde. Für die geplanten Änderungen beim Amtsgeheimnis ist jedenfalls eine Verfassungsnovelle nötig. (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2020)