Motorrad-GP: Rennfahren mit Titanplatte im Arm

Jerez. Motorradfahrer sind hart im Nehmen. Das beweist einmal mehr der Spanier Marc Márquez. Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister wird nur wenige Tage nach seiner Operation am gebrochenen Arm am Sonntag beim Großen Preis von Andalusien in Jerez (14 Uhr, live Servus TV) wieder starten. Die Rennärzte erteilten dem 27-jährigen Honda-Star nach einer eingehenden Untersuchung die medizinische Freigabe.

Es klingt trotzdem unvorstellbar. Immerhin war Márquez beim Saisonauftakt am vergangenen Sonntag in Jerez auf Rang drei liegend schwer gestürzt – und hatte sich den rechten Oberarm gebrochen. Er wurde erst am Dienstag in Barcelona von einem Spezialisten, Xavier Mir, operiert. Er trägt eine Titanplatte im Arm, um den Knochen zu stabilisieren. Eine Zwangspause lehnt er ab.

„Hondas klare Position war zunächst, das Rennen in Jerez auszulassen und es erst in Brünn wieder zu versuchen“, stellte Team-Manager Alberto Puig klar. Dennoch, das grüne Licht für seinen Star gebe Zuversicht. Vorsicht lasse er dennoch walten: „Er wird es im Qualifying versuchen und abhängig davon, wie er sich dann fühlt, am Sonntag starten. Aber wir wollen, dass er testet, ob er wirklich eine Renndistanz durchhält.“

Weil auch das zweite Rennen der Saison in Jerez anhebt, erspart sich Márquez viele Trainingsrunden. Er kennt das Terrain, weiß wie sein „Bike“ unterwegs ist – vor dem Auftakt war er eigens vier Tage lang in Südspanien bei Tests mit Highspeed gefahren. „Marc ist ein Vollprofi. Wenn er merkt, dass er nicht fahren kann, ist er der Erste, der absteigt.“ (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2020)