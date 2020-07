Kein einheitliches Vorgehen in Ländern

Strafen. Laut Innenministerium liegt die Entscheidung bei den Ländern – diese gehen unterschiedlich damit um.

Wien. Angesichts der von der Wiener Polizei ausgesetzten Anzeigen und Organstrafmandate bezüglich der Coronabeschränkungen gebe es „keinen Grund, die Strafen infrage zu stellen“, sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

Doch auch in Anschobers Heimatbundesland, Oberösterreich, wird nach dem Entscheid des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) nicht mehr gestraft. Anschober betont, dass es bei der Exekutive nur um den Vollzug gehe. In den kommenden Tagen werde zur Klärung das Gespräch mit dem Innenministerium gesucht. Nach der Aufhebung des größten Teils der Corona-Ausgangsbeschränkungen durch den VfGH müsse zudem geklärt werden, wie mit den Strafen umgegangen wird, die schon umgesetzt worden sind. Nicht die Strafen an sich seien wichtig, sondern das Bewusstsein in der Bevölkerung.

Die Wiener Polizei hat am Donnerstag diese Vorgehensweise der Aussetzung hinsichtlich der Coronabestimmungen damit begründet, dass man keine rechtswidrigen Anzeigen legen wolle, um so „Rechtssicherheit für die Bürger zu gewährleisten“. In Tirol beispielsweise wird weiterhin gestraft, ebenso wie in der Steiermark, aber nur bei schweren Verstößen. In Salzburg hingegen will man auf Aufklärung und Bewusstseinsbildung setzen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2020)