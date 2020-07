Wenn der Roboter das Essen bringt

In China boomen Hotpot-Restaurants, die auf künstliche Intelligenz setzen.

Peking. Wer das fast 20 Millionen Dollar teure Haidilao-Restaurant im Pekinger Chaoyang-Bezirk betritt, wähnt sich zunächst auf einem Science-Fiction-Filmset: In dem spärlich dekorierten und nur wenig ausgeleuchteten Saal werden impressionistische Mondlandschaften eines Van-Gogh-Gemäldes an die riesigen Wandflächen projiziert. Zwischen den knapp hundert Tischen schwirren zehn humanoide Roboter umher − kindsgroße Lebensmittelwagen, denen mithilfe eines LED-Displays ein „menschliches Gesicht“ verpasst wurde. Sechs von ihnen bringen die Gemüse- und Fleischportionen zu den Gästen, vier räumen das benutzte Geschirr wieder ab. Wann immer ein Kunde in die Quere kommt, entgegnen sie in höflichem Chinesisch: „Bitte gehen Sie mir aus dem Weg!“