Wanted: Vizepräsident, afroamerikanisch, weiblich

Joe Biden weiß als früherer Vize Barack Obamas selbst am besten, worauf es bei der Nummer zwei ankommt. Kamala Harris, die Senatorin und ehemalige kalifornische Justizministerin, gilt nach der Papierform als Favoritin. Sie erfüllt alle Voraussetzungen für den Job.

Wien/Washington. Joe Biden im Gespräch mit Barack Obama, mit Sicherheitsabstand und via Video in die sozialen Medien gespeist: Das könnte zum großen Hit der Demokraten in einem virtuellen Wahlkampf werden, in dem Großkundgebungen vorerst tabu sind und der Parteitag Mitte August in Milwaukee im Mini-Format über die Bühne gehen wird.