100 Tage bis zur US-Wahl: Was spricht für Trump und was für Biden?

Coronakrise und Rezession haben Präsident Donald Trump aus der Bahn geworfen, Herausforderer Joe Biden sieht wie der sichere Sieger aus. Seine Partei steht geschlossen hinter ihm. Doch ist das Rennen wirklich schon entschieden?

Donald Trump: Abschreiben darf man ihn nicht

Präsident Donald Trump. APA/AFP/ALEX EDELMAN

Es sieht nicht gut aus für den US-Präsidenten. Zwar verweist Donald Trump darauf, dass er auch 2016 in den Umfragen hinter Hillary Clinton gelegen ist. Diesmal aber ist sein Rückstand auf den Demokraten Joe Biden noch größer. Eigentlich hätte Ende August beim republikanischen Parteitag in Jacksonville der große Paukenschlag für den Wahlkampf-Endspurt erfolgen sollen. Zähneknirschend musste Trump den Konvent wegen der Coronagefahr in Florida absagen. Abschreiben sollte man Trump trotzdem nicht.