Der Präsident provoziert gern – international und auch im eigenen Land. Die amerikanische Gesellschaft kann sich aber 100 Tage Spannungen nicht leisten.

Es ist die in solchen Fällen übliche diplomatische Eskalationsfolge: Du tust mir etwas an, ich zahle es dir mit gleicher Münze heim. Auch der jetzige Schlagabtausch zwischen Washington und Peking folgt dieser Logik: Nachdem die USA das chinesische Konsulat in Houston geschlossen haben, macht China nun ein US-Konsulat in Chengdu dicht.