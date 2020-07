Ägyptens #MeToo-Moment

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Ägyptens Frauen standen bei Demonstrationen stets in der ersten Reihe. Jetzt wehren sie sich gegen Belästigung. (c) EPA (MOHAMED OMAR)

Lang war das Thema sexuelle Belästigung ein Tabu. Doch jetzt wollen Ägyptens Frauen nicht mehr schweigen. Auslöser sind die schockierenden Taten eines 21-Jährigen.

Es ist eine wahre Lawine, die die Instagram-Seite ausgelöst hat: Mehr als 150 Frauen haben inzwischen darauf zum Teil detailliertes Zeugnis darüber abgelegt, wie sie von Ahmad Zaki sexuell angegriffen, manchmal vergewaltigt und oft durch Erpresseranrufe zu sexuellen Handlungen genötigt wurden. Sein jüngstes mutmaßliches Opfer ist 14 Jahre alt. Viele der Aussagen wurden auf der Instagram-Seite mit beigefügten Text-Messages und Audiobotschaften belegt, in denen der 21-jährige Student ankündigt, alles den Familien oder Freunden zu erzählen. Oft droht Zaki mit seinem Vater, der angeblich beim ägyptischen Geheimdienst arbeitet. Einmal mit den Worten: „Wir besitzen den Boden, auf dem du gehst“.



Ägypten ist ein Land, in dem sexuelle Belästigung für viele Frauen zur Tagesordnung gehört und sexuelle Gewalt selten vor Gericht endet. Viele Frauen schämen sich, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Doch seit Anfang des Monats erlebt das Land am Nil seinen „#MeToo-Moment“: Der Fall Ahmad Zaki hat eine landesweite Debatte über sexuelle Gewalt ausgelöst.