(c) imago/photothek (Ute Grabowsky/photothek.net)

Buchautorin und Coach Nicola Schmidt über Eifersucht, Streitereien und Brutalität unter Geschwistern und drei fundamentale Fehler, die Eltern niemals machen sollten.

Wenn sich das zweite Kind ankündigt, steht eine große Veränderung in der Familiensituation an. Wie erklären Eltern das dem werdenden Geschwisterkind am besten?