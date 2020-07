Er sieht den Islam als Religion der Barmherzigkeit und stellt sich gegen konservatives Islamverständnis. Damit eckt Mouhanad Khorchide an. Auch bei Österreichs Muslimen.

Seine Stimme passt zu dem, was er sagt. Inhaltlich wurde ihm schon attestiert, so etwas wie die sanfte Stimme des Islam zu sein. Und wenn Mouhanad Khorchide über Gott und den Koran zu reden beginnt, macht er das leise, langsam und bedacht. Denkt man an besonders konservative Prediger, wie man sie oft in den Nachrichten aus der islamischen Welt sieht, mit Vollbart, erhobenem Zeigefinger und aggressivem Tonfall, wirkt er wie ein kompletter Gegenentwurf. Vom gepflegten Aussehen – er selbst kokettiert gern mit seiner Eitelkeit – über den Habitus – er wirkt fast schüchtern – bis zu seiner Botschaft.



Und die ist eine, die wenig damit zu tun hat, wie der Islam in der Öffentlichkeit meist gesehen wird. Er spricht von Islam als Barmherzigkeit gegenüber einer Theologie des Gehorsams, lehnt eine wortgetreue Auslegung des Koran ab und vertritt in seinem jüngsten Buch „Gottes falsche Anwälte“ gar die These, dass die ursprüngliche Intention des Islam pervertiert und die Religion zum Instrument der Unterdrückung gemacht wurde.