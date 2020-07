Unter 20 Euro: Sommer im Park

Urlaubsflair, schöne Menschen, Musik, Cocktails und Essen aus kleinen Zelten gibt es beim Sommer im Park vor dem Kursalon Hübner im Stadtpark.

Der Wiener Innenstadt sind bekanntlich die Menschen abhandengekommen. Während Vorstadtbeisln zumindest theoretisch ihr Publikum in der Nähe haben, tun sich die Lokale in der Innenstadt schwer. Touristen fehlen ebenso wie internationale Geschäftsleute. Und diejenigen, die hier sind, wollen auch bei weniger warmen Temperaturen unbedingt draußen sitzen. Deshalb werden derzeit, wo es nur geht, Freiflächen zu Gastgärten umfunktioniert.



So zum Beispiel auch im Wiener Stadtpark, wo der Kursalon Hübner den „Sommer im Park“ ausgerufen hat. Auf und vor der Terrasse des Kursalons wurden Lounge- und ganz normale Sitzgarnituren aufgestellt. An zehn Gastro-Pavillons werden unterschiedliche Speisen verkauft, von Sushi über Burger bis zur Antipasti-Platte. Auch eine Bühne für DJs und Musiker gibt es. Irgendwie erinnert das Ganze an eine kleinere und elegantere Version des Filmfestivals auf dem Rathausplatz.



Hier geht es auch ein bisschen ums Sehen und Gesehenwerden. Man trinkt mit diversen Limonaden aus dem Hause Red Bull gemischten Spritzwein oder Cocktails, die in Kooperation mit dem Cocktailfestival Liquid Market angeboten werden. Die Getränke werden ebenso wie das Besteck serviert. Das Essen holt man sich an den Standln. Zu empfehlen sind die Fisch-Vorspeisen und die Bowls von Lonas. Der Fisch, zum Beispiel Thunfischsteak oder Lachs-Ceviche, ist von sehr guter Qualität. Um 18,50 Euro gibt es drei Mini-Vorspeisen zur Auswahl und eine Bowl (etwa recht würziger „Wilder Fisch“ mit Reis). Aber auch ganz passable Cheeseburger (13,90 Euro) von Hell's Burger Kitchen werden angeboten. Man hält es hier also gut aus. Dank der hübschen Terrasse und des vielen Grüns kommt tatsächlich so etwas wie Urlaubsstimmung auf.

Sommer im Park: Johannesgasse 33, 1010 Wien, Mo bis Fr ab 11, Sa, So ab 9 Uhr (nur bei Schönwetter), ✆ 0664/832 91 80, www.sommerimpark.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.07.2020)