Coronavirus: Vorsorglicher Aufruf an Zirkusbesucher in Tirol

Eine später positiv getestete Person hatte vergangenen Samstag

einen Zirkus in Wörgl besucht. Zirkusbesucher sollen sich bei

Auftreten von Symptomen umgehend melden, hieß es nun.

Die Tiroler Gesundheitsbehörde ersucht Personen, die am Samstag, 18. Juli 2020, zwischen 16.00 und 19.00 Uhr in Wörgl (Bezirk Kufstein) eine Zirkusvorführung besucht haben, vorsorglich ihren Gesundheitszustand zu beobachten und sich beim Auftreten von Symptomen umgehend zu melden. Eine am späten Freitagabend positiv auf das Coronavirus Person hatte den Zirkus besucht.

Die am Freitag positiv getestete Person hatte vor dem Test grippeähnliche Symptome und ist seit Vorliegen des Ergebnisses behördlich abgesondert. Im Zuge des routinemäßigen Contact Tracing stellte sich heraus, dass die Person einige Tage zuvor den Zirkus besucht hatte. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie damals bereits potenziell ansteckend war, hieß es in der Aussendung des Landes. Zirkusbesucher, die bei sich selbst Symptome beobachten, werden ersucht, sich umgehend an die Gesundheitshotline 1450 oder telefonisch an ihren Hausarzt zu wenden.

(APA)