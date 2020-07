Gelungenes Comeback von Siebenkämpferin Preiner

Verena Preiner gewann bei den Oberösterreichischen Landesmeisterschaften den Hürdensprint.

Siebenkämpferin Verena Preiner hat eineinhalb Monate nach ihrer beim Wandern erlittenen Knöchelverletzung ihr Wettkampf-Comeback gegeben. Die WM-Dritte gewann am Sonntag bei den Oberösterreichischen Landesmeisterschaften in Ried in 13,77 Sekunden die 100 m Hürden. Im Speerwurf belegte die 25-Jährige mit 45,85 m Rang drei. Der Sieg ging an Mehrkampf-Kollegin Sarah Lagger (47,64 m).

Preiner hatte sich Mitte Juni einen Bändereinriss im rechten Sprunggelenk zugezogen. "Wichtig ist, dass Verena zurück im Wettkampfmodus ist und sie gesehen hat, dass der Knöchel hält", erklärte ihr Trainer Wolfgang Adler. Als nächstes Event steht für Preiner das internationale Laufmeeting nächsten Samstag in Andorf auf dem Programm.

