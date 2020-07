Wenn Knien als Protest nicht mehr ausreicht

Die Profi-Spielerinnen gedachten beim Saisonauftakt einer erschossenen Frau auf besondere Weise. Die NBA hat indes einen Stripclub-Skandal.

Ein starkes Zeichen gegen Rassismus haben die Basketballerinnen der US-Profiliga WNBA gesetzt. Vor dem Auftaktspiel zwischen Seattle Storm und New York Liberty verließen die Spielerinnen beim Abspielen der Nationalhymne die Arena und gingen zurück in die Umkleidekabinen. „Knien scheint uns nicht ausreichend, um zu protestieren“, sagte New Yorks Kapitänin Layshia Clarendon.

Als die Spielerinnen in Bradenton im US-Bundesstaat Florida, wo die WNBA wegen der Corona-Pandemie ähnlich den Männern ihre komplette Saison unter Ausschluss von Zuschauern austrägt, zurückkehrten, hielten sie für 26 Sekunden inne, um Breonna Taylor zu würdigen. Die schwarze Amerikanerin war im März im Alter von 26 Jahren bei einem Einsatz in ihrem Haus von Polizisten erschossen worden. Bislang hat es keine Anklagen gegen die involvierten Beamten gegeben. Auch auf den Trikots der Spielerinnen stand der Name Breonna Taylor.

.@Layshiac and @breannastewart address the 2020 #WNBA season being dedicated to Breonna Taylor and the Black Lives Matter Movement. pic.twitter.com/BNWrErjeWP — WNBA (@WNBA) July 25, 2020

Schon vor dem Auftakt hatte die WNBA angekündigt, ihre Saison dem Kampf um soziale Gerechtigkeit zu widmen. Liga und Spielerinnengewerkschaft betonten, ihre Rolle in der Gesellschaft deutlich machen zu wollen. Auf der Plattform „The Justice Movement“ sollen Rassismus und Diskriminierung im Land beleuchtet und diskutiert werden.

NBA-Profi besuchte im Corona-Lockdown Stripclub

Weil er während seines genehmigten Verlassens der NBA-Blase in Orlando auch einen Stripclub besucht haben soll, droht Basketballer Lou Williams von Titelfavorit Los Angeles Clippers eine Strafe. Der 33-Jährige war auf dem Foto eines US-Rappers zu sehen, das beide in einem Stripclub in Atlanta zeigte.

Zwar wurde das Bild bei Instagram schnell wieder gelöscht, nach ESPN-Angaben soll Williams gegenüber den Liga-Verantwortlichen inzwischen den Besuch aber eingeräumt haben.

Die Liga hatte Williams das Verlassen des Walt Disney World Resort in Orlando, wo die NBA unter strengen Hygiene-Maßnahmen von Donnerstag an ihre Saison zu Ende spielen will, erlaubt, weil dieser an einer Beerdigung eines engen Freundes seiner Familie teilnehmen wollte. Normalerweise müssen Spieler, die sogenannte Bubble in Orlando verlassen, bei ihrer Rückkehr vier Tage lang in Quarantäne. Gibt es aber Zweifel am Verhalten des Profis, kann die Quarantäne durch die Liga verlängert werden. Das könnte nun bei Williams der Fall sein, womit er den Neustart der NBA verpassen könnte.

