Peter Green warf LSD wie andere Smarties

Gitarrist Peter Green ist tot. Der Gründer von Fleetwood Mac war der tragische Held des britischen Blues.

Ein bisserl traurig war es schon, den einst genialen Gitarristen Peter Green um 2000 herum in der Splinter Group zu beobachten. Seine Soli spielte Nigel Watson, ein Brauereiarbeiter aus Putney. Green war so devastiert, dass er sich keine Gitarre mehr umhängte. Dass er sich überhaupt Songtexte merken konnte, grenzte an ein Wunder. Im „Presse“-Interview wurde er auf die Frage, wie er es denn fand, dass ihm der W. C. Handy Award verliehen wurde, sogar aggressiv. „Warum sagst du zu meinem Hero Häusl?“, entgegnete er allen Ernstes. Egal, Nigel Watson, der ihm auch bei Interviews assistierte, kalmierte. Zu lang hatte der 1946 in Bethnal Green geborene Songwriter und Gitarrist LSD geschluckt wie andere Smarties. Zweimal kam er deshalb in die Psychiatrie.



Nein, pfleglich ist dieser ehemalige Schlachtergehilfe mit seinem Talent nicht umgegangen. Wie Eric Clapton und Mick Taylor absolvierte auch er seine Lehrjahre in John Mayalls Band Bluesbreakers. Green, der Talentierteste der drei, gründete 1967 mit Musikern, die er von Mayall kannte, die Band Fleetwood Mac. Die Hits prasselten nur so. Greens Art, den Blues zu zelebrieren, hörte sich so intensiv an, als käme er aus den amerikanischen Südstaaten. Sein Gitarrenspiel fuhr unmittelbar ins Gebein. Emotion war ihm wichtig, nicht Virtuosentum.

Den Erfolg vertrug Green nicht

Wo sich Clapton mit Epigonalem zufriedengab, suchte Green nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten. Auf „Black Magic Woman“ (später von Santana nachgespielt) flirtete er mit Latin. Mit dem träumerischen Instrumental „Albatross“ eroberte er 1968 Platz eins in den Charts. Fleetwood Mac verkauften jetzt mehr Platten als die Beatles und die Stones. Den Erfolg vertrug Green nicht. Er hasste die Zwänge des Musikgeschäfts. Nach einer erfolgreichen Europatour tauchte er in der Kommune von Rainer Langhans unter. Er warf LSD ein, seine latente Schizophrenie wurde manifest. Die Musik wurde zerfahrener. Um sie vom Kommerz freizuhalten, arbeitete Green jetzt u. a. als Totengräber. Während seine Ex-Kollegen Fleetwood Mac noch einmal als Stadionpopband gründeten, blieb Green bei seinem melodiösen Blues. Mit „In the Skies“ glückte ihm 1979 ein letzter Welterfolg. Jetzt starb er 73-jährig im Kreis seiner Angehörigen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2020)