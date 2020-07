Start-up-Steckbrief: Iss deinen Kaffeebecher auf

Regelmäßig stellt „Die Presse“ an dieser Stelle ein vielversprechende Start-ups und Innovationen vor. Diesmal der essbare Coffee-to-go-Becher.

Das Problem

Wir wollen Abfall vermeiden. Insbesondere Abfall aus Plastik. Konkret geht es um die „EU Plastics Strategy“ der Europäischen Union, die u.a. ein Verbot bestimmter Kunststoff-Einweg-Artikel vorsieht. Darunter fallen auch Kaffeebecher. 162 Liter Kaffee trinkt jeder Österreicher pro Jahr (zum Vergleich: Bier trinkt er 104 Liter), fünf Prozent davon in Einwegbechern. Die sind aus Cellulosen hergestellt, die mit Polyethylen beschichtet sind. Eben diese Beschichtung ist sehr schwer zu recyceln.

Die Idee

Die Welser FH-Studentin Lea Gritsch (23) entwickelte für ihre Masterarbeit einen Coffee-to-go-Becher aus Getreidenebenprodukten. Der ist essbar, kann aber auch kompostiert werden.

Die größten Hürden

Lea Gritsch hatte eine Menge Anforderungen zu erfüllen. Ihr Kaffeebecher musste

dicht halten

stabil bleiben

essbar sein

schmackhaft sein

nachhaltige Rohstoffe beinhalten (Geheimtipp: Kleie) und

mit vorhandenen Maschinen und Backprozessen kompatibel sein.

Die Umsetzung

In der FHW Franz Haas Waffelmaschinen GmbH fand die inzwischen Absolventin der Lebensmitteltechnologie & Ernährung einen kongenialen Partner. Die erste industrielle Anlage für ihre Becher soll noch heuer in Betrieb gehen.

Ein besonderes Erlebnis

„Wir probierten die ersten Becher im Familienkreis aus“, erzählt Gritsch. „Mein dreijähriger Neffe stand wieder und wieder neben mir und verlangte einen Becher zum Kosten. Im Nebenzimmer fanden wir später eine Menge Becher, denen nur ein kleiner Bissen fehlte.“

Das nächste Ziel?

Gritsch wohnt inzwischen in Wien und strebt an der FH Campus Wien ihren Doktor im Bereich Packaging Technology & Sustainablity an. Und sie arbeitet an anderen Größen, Formen (Suppenschüsseln!) und Geschmacksrichtungen. „Aus Cookie-Teig, aromatisiert mit Kakao, Vanille oder Karamell schmeckt echt gut!“



Lea Gritsch

leagritsch@gmail.com

FHW Franz Haas Waffelmaschinen (Teil der Bühler Group)

Andreas Clemenz, andreas.clemenz@buehlergroup.com

0676/892 284 00

www.buehlergroup.com