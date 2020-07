Goldpreis steigt im Krisenjahr 2020 auf Allzeithoch

Das Edelmetall gilt angesichts der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Ungewissheiten an den Märkten als sichere Wertanlage.

Der Goldpreis ist auf ein Allzeithoch gestiegen. Der Preis für das Edelmetall stieg am Montag im asiatischen Handel um mehr als ein Prozent und lag bei 1944,71 Dollars per Unze. Gold gilt angesichts der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Ungewissheiten an den Märkten als sichere Wertanlage, was den Preis nach oben treibt.

Analysten erwarten, dass bald die Marke von 2.000 Dollar pro Unze überschritten werden könnte. Das bisherige Allzeithoch beim Goldpreis lag bei 1921,18 Dollar pro Unze und wurde im September 2011 erreicht.

(APA/AFP)