Felix Auböck: Ein Österreicher ist die Nummer 1 der Welt

Felix Auböck, 23 schulte sein Geschick in Berlin und Michigan, seit Ende April trainiert der 1,98-Meter-große Kraulspezialist in der Südstadt unter Balazs Fehervari – und lieferte in Budapest eine Topzeit über 400 Meter ab.

Wien. Beim Vierländer-Kampf der Schwimmer in Budapest ragte ein Österreicher heraus. Felix Auböck, 23, schwamm nicht nur Landesrekord über 200 Meter (1:46,64 Min.), sondern triumphierte auch über 400 Meter Kraul in mehr als beachtlichen 3:45:00 Minuten. Damit machte sich der Niederösterreicher nach dem ersten großen Meeting der Saison zur Nummer 1 der aktuellen Weltrangliste.