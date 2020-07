Trainieren Sie schon Ihr Gehirn?

selbst-bewusst führen #29. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Ganzhirn versus rational denken.

Klavierspieler machen es, Schlagzeuger, Trompeter, Jongleure ebenso …

Sie benutzen beide Hände gleichermaßen. Damit sorgen sie nicht nur für eine Aktivierung beider Gehirnhälften, sondern auch für die bessere Durchblutung der Zwischenhirnrinde. Dies sorgt dafür, dass 100.000-fach mehr Verbindungen zwischen der rechten und linken Gehirnhälfte zustande kommen.

Ihr Nutzen: Sie sind konzentrierter und fokussierter und können komplexe Aufgaben leichter lösen.

TIPP: Integrieren Sie Überkreuzübungen in Ihren Morgensport – gleich nach dem Zähneputzen:

Wie zum Beispiel: Setzen Sie sich auf einen Sessel, heben Sie Ihr linkes Knie und berühren Sie dieses mit der rechten Hand. Danach heben Sie das rechte Knie und berühren es mit der linken Hand. Machen Sie dies 10 Mal je Seite.

Weitere Übungen finden Sie unter www.strategy-expert.com

Putzen Sie jeden Morgen nach dem Zähneputzen ihr Waschbecken mit der – linken – Hand, wenn Sie Rechtshänder sind. (Für Linkshänder mit der rechten Hand.)

Sie fühlen sich wacher, konzentrierter, sind disziplinierter und schieben weniger vor sich her.

Jeder kleine Erfolg zählt! Bleiben Sie dran!

Mehr zum Thema „Gedankentraining“ nächsten Montag!

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com