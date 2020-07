In diesem hochwertigen Programm bekommen strategische Gestalter das nötige Know-how für eine professionelle Strategieentwicklung, um das Unternehmen langfristig erfolgreich zu machen. Dabei wird vermittelt wie ein stärkeres strategisches und unternehmerisches Denken in Unternehmen implementiert werden kann.

RICHTIG ENTSCHEIDEN

Als Entscheidungsträger/in beschäftigen Sie sich mit strategischem Unternehmertum und erhalten das nötige Handwerkszeug, um Ihr Handeln nachhaltig auf Basis der veränderten Rahmenbedingungen und Anforderungen durch neue Technologien erfolgreich zu gestalten.



ZIELGRUPPE

Führungskräfte in großen Unternehmen oder Klein- und Mittelbetrieben, die ihre unternehmerischen Kompetenzen weiterentwickeln und neuartige Strategieentwicklungen für ihr Unternehmen anwenden möchten.



2 TEILSTIPENDIEN

Das Stipendium für den 39-tägigen MBA Strategic Management and Corporate Entrepreneurship wird mit einem Wert von 10.950 Euro ausgeschrieben. Die Kosten des MBA betragen 21.900 Euro*.



Das Stipendium für den 15-tägigen Universitätslehrgang Strategic Management and Corporate Entrepreneurship wird mit einem Wert von 3.450 Euro ausgeschrieben. Die Kosten des Universitätslehrgangs betragen 6.900 Euro*.



TERMINE

Bewerbungsschluss: 7. September 2020



Hearing: 10. September 2020 in Wien

Strozzigasse 2, 1080 Wien



Start MBA: 11. November 2020 in Linz oder Wien



Start Universitätslehrgang: 01. Oktober 2020 in Linz



INFORMATION & BEWERBUNG

Motivationsschreiben, Lebenslauf und Bewerbungsbogen (Download unter www.limak.at/diepresse-bewerbung) an stipendium@limak.at



LIMAK Austrian Business School: Mag. Michael Ungersböck,

Tel: +43 1 235 1444-140

*Programmkosten exkl. Reise- und Aufenthaltskosten sowie Mittagsverpflegung / exkl. Anmelde- und Administrationsgebühr, Literatur (MBA 1.790 Euro / Universitätslehrgang 590 Euro). Diese Förderung ist für die Teilnehmer/innen nicht mit anderen preismindernden Aktionen kombinier- und in bar ablösbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bestehende Programm-Teilnehmer/innen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der/Die Gewinner/in wird verständigt.