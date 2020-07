Wiener Regierungsvarianten: Entschlüsse ohne Wiederkehr?

Mögliche Koalitionen werden schon vor einer Wahl verneint. Wieder einmal. Aber warum eigentlich?

Im Oktober wird in Wien gewählt, aber bereits jetzt schloss Neos-Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr eine Koalition mit der „Blümel-ÖVP“ aus. Zuvor hatte SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig in der „Presse“ vor einer grün-türkis-pinken Koalition gewarnt, wenn sich diese rechnerisch ausgehe. Was freilich wenig wahrscheinlich ist.

Das heitere Koalitionsspiel, es ist wieder eröffnet. Die rote Warnung vor den anderen mag noch parteitaktisch verständlich sein: Ludwig braucht einen Gegner zur Polarisierung, denn die dahin siechende FPÖ taugt nicht mehr dafür. Der pinke Schachzug ist schon eher etwas für Feinschmecker: Wer gegen die aktuelle Stadtregierung ist, soll also Neos wählen, um wieder Ludwig als Bürgermeister zu bekommen?

Aus Sicht der Bürger ist das Koalitionsspiel seit jeher wenig befriedigend. Schließlich sollte man nach der demokratischen Grundidee jene Partei wählen, deren Inhalte man am Besten findet. Und diese Partei dann jene Koalition suchen, in der sie diese Ideen am Besten verwirklichen kann.

Wer in der Früh taktisch wählt, kann am Wahlabend aber ein böses Erwachen haben. Grün-Wähler, die 2017 SPÖ-Obmann Christian Kern ihre Stimme geliehen haben, wissen ein außerparlamentarisches Lied davon zu singen. Was Ansagen vor einer Wahl wert sein können, weiß man auch, seit ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel im Jahr 2000 seine Ansage vor der Wahl (Gang in die Opposition bei Platz drei) in einen Regierungsbildungsauftrag (Kanzler in der schwarz-blauen Koalition mit dem dritten Platz) umdeutete. Die SPÖ wiederum hatte in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP meist schlechte Karten, weil die rot-blaue Option als Tabu galt.

Wie wäre es also mit einem Wettbewerb der Ideen vor der Wahl? Denn in Koalitionsfragen kann nach einem Urnengang ohnedies vieles anders sein als davor gedacht. Türkis-Grün lässt aus dem Bund grüßen.