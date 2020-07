St. Wolfgang als Stresstest für sicheren Urlaub in Österreich

Die Reaktion auf den Ausbruch in St. Wolfgang wird auch Auswirkungen auf künftige Cluster-Bildungen haben, nicht nur in Urlaubsorten.

Wichtiger als die Frage, ob der Ausbruch in dem Tourismusort zu verhindern gewesen wäre, ist die Frage nach dem Umgang mit und den Lehren aus ihm.

Ein Cluster in einem der bekanntesten Urlaubsorte des Landes. Und das auch noch zu Beginn der Feriensaison. Mit mehreren betroffenen Hotels, täglich steigenden Infektionszahlen, vorzeitig abreisenden Gästen sowie ersten Stornierungen. Erinnerungen an Ischgl werden wach, eines der Virusverteilerzentren Europas. War es das nun mit dem versprochenen „sicheren Urlaub in Österreich“?