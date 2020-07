(c) Getty Images (Yulia Reznikov)

Die Coronakrise lehrt Österreich, seine Medizinproduktion nicht an den Rest der Welt auszulagern.

Die Pharmafirma Sandoz baut ihr Werk in Kundl aus. Doch der Verbleib der Antibiotika-Produktion in Tirol bedeutet noch lange keine Unabhängigkeit vom Billiglohnland.

In der kleinen Tiroler Gemeinde Kundl steht die einzige Penizillin-Produktionsstätte auf europäischem Boden – die einzige in der gesamten westlichen Welt sogar. Sonst wird das lebensrettende Antibiotikum überwiegend in China produziert.