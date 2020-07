Briefing

Paukenschlag bei Casinos Austria: Walter Rothensteiner wirft nach fast 25 Jahren als Chef des Aufsichtsrates das Handtuch, berichtete die "Krone" am Dienstag. Er wolle sich die Ermittlungen und den U-Ausschuss im Alter von 67 Jahren "nicht mehr antun", heißt es in dem Bericht. Das Finanzministerium sei bereits informiert. Mehr dazu

Trump droht Demonstranten in Portland: In Portland dauern Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt an. Mittlerweile richten sie sich gegen den Einsatz von schwer bewaffneten Sicherheitskräften des Bundes, die der US-Präsident entsandt hatte. Donald Trump droht den Demonstranten nun mit „mindestens zehn Jahren Gefängnis“. Mehr dazu

Lehrer-Gewerkschaft will Rückkehr zur Maskenpflicht: Geht es nach dem obersten Lehrergewerkschafter Paul Kimberger, soll der Mund-Nasen-Schutz im Herbst ein Comeback feiern. Lehrer würden ihn immer wieder fragen, wie sie sich schützen könnten. Deswegen sei er für den Mund-Nasen-Schutz für Schüler und Lehrer. Mehr dazu

62 Corona-Infizierte in St. Wolfgang: Die Zahl der Infizierten im Salzkammergut-Tourismusort St. Wolfgang ist bis zum späten Montagabend auf 62 angestiegen. Nur bei 38 von insgesamt 1.183 durchgeführten Tests waren die Ergebnisse noch ausständig. Aber wie urlaubt es sich gerade am Wolgangsee? Claudia Lagler hat einen Lokalaugenschein gemacht. [premium]

Morgenglosse: Mögliche Koalitionen werden schon vor der Wien-Wahl verneint, meint Philipp Aichinger - und fragt sich: „Warum eigentlich?"

