Baseball-Liga MLB stürzt ins Corona-Chaos

In der MLB soll es allein 13 positive Fälle bei den Miami Marlins geben, erste Spiele wurden abgesagt. Die Kritik wächst, ein Teammanager klagt: „Ich habe Angst.“ Noch versuchen die Liga-Verantwortlichen zu beschwichtigen.

Miami. Nur fünf Tage nach dem Saisonstart der Major League Baseball erlebt eine der vier großen US-Sportligen ihr böses Erwachen in der Corona-Realität: Elf Spieler und zwei Trainer der Miami Marlins sind laut übereinstimmenden Medienberichten positiv auf das Virus getestet worden. Über die ersten Fälle soll das Team aus Florida bereits am Samstag Kenntnis gehabt haben. Trotzdem traten die Marlins noch bei den Philadelphia Phillies an und gewannen 11:6. Die Spieler hatten sich in einem Gruppenchat gegen eine Absage ausgesprochen, auch für Teammanager Don Mattingly stand diese nicht zur Diskussion, wie er sagte: „Jeden Tag nehmen die Spieler Risiken, das ist es was alle in der Liga tun.“

Im Gegensatz zu Basketball oder Eishockey, die ihre Spiele in einer „Bubble“ an einem bzw. zwei Orten austragen (werden), findet Baseball wie künftig auch Football in den regulären Heimstätten ohne Zuschauer statt. Das Hygienekonzept der MLB umfasst die klassischen Maßnahmen im Hintergrund, und ist auch für alle TV-Zuseher zu sehen. Das sonst allgegenwärtige Ausspucken – Sonnenblumenkerne lösen den inzwischen verpönten Kautabak ab – ist verboten, die Pitcher dürfen ihre Finger nicht mehr abschlecken, sondern müssen hierfür ein feuchtes Tuch verwenden. Nun aber scheint klar, dass die getroffenen Vorkehrungen nicht ausreichen.

Einige Stars haben verzichtet

„Jetzt werden wir wirklich sehen, ob die MLB die Gesundheit der Spieler an erste Stelle setzt“, twitterte Pitcher David Price von den Los Angeles Dodgers. Der 34-Jährige war einer jener Stars, die sich wegen der Unsicherheit entschieden haben, auf die Saison zu verzichten – und auf ihr Gehalt, in seinem Fall zwölf Millionen Dollar.

Now we REALLY get to see if MLB is going to put players health first. Remember when Manfred said players health was PARAMOUNT?! Part of the reason I’m at home right now is because players health wasn’t being put first. I can see that hasn’t changed. — David Price (@DAVIDprice24) July 27, 2020

Doch auch im Kreis der Aktiven wächst die Kritik. „Ich will ehrlich zu Ihnen sein, ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Man sieht, wie sich ein halbes Team infiziert und von Stadt zu Stadt reist. Ich habe Freunde in dem Miami-Team, das stinkt wirklich“, sagte Manager Dave Martinez von den Washington Nationals. Er selbst zählt wegen eines Herzfehlers zur Risikogruppe, sein Besorgnislevel sei von acht auf zwölf gestiegen. „Ich wasche meine Hände, statt 47 jetzt wohl 99 Mal am Tag. Ich trage Maske. Aber die Sorge bleibt.“

Die MLB möchte sich das Desaster noch nicht eingestehen. „Ich sehe das nicht als Alptraum an. Ich bin weiterhin optimistisch, dass unsere Protokolle und Maßnahmen gut genug sind, damit wir auch bei einem solchen Ausbruch weiter spielen und unsere Saison beenden können“, beschwichtigte Liga-Chef Rob Manfred. Ein Gespräch mit den Klubbesitzern soll bereits stattgefunden haben. Die nächste Partie der Marlins bzw. Phillies wurden jedenfalls abgesagt. Manfred beteuerte: „Wenn das Gesundheitsrisiko zu groß ist, würden wir stoppen.“

(swi)