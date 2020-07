Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Kritik an Kanzler Kurz: Die Oppositionsparteien haben am Dienstagabend geschlossen die Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates verlassen. Grund war das Fernbleiben von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Die SPÖ zeigte sich empört über dieses "unwürdige Verhalten". Die ÖVP erklärte die Abwesenheit mit einer Krankheit und warf der Opposition vor, an sachlicher Aufklärung nicht interessiert zu sein. Mehr dazu

Auf die Hitze folgten Blitze: Nach dem bisher heißesten Tag des Jahres sind am Dienstag in den Abendstunden schwere Unwetter über Österreich gezogen. Dächer wurden abgedeckt und Keller überflutet. Die örtlichen Feuerwehren standen im Großeinsatz. Hagel richtete in der Landwirtschaft Schäden in Millionenhöhe an. Mehr dazu

Trump und Demokraten vs. Republikaner: Die Pläne der republikanischen Führung im US-Senat und des Präsidialamts für ein weiteres Corona-Hilfspaket stoßen auf Ablehnung. Nach den Demokraten erklärte auch Präsident Donald Trump am Dienstagabend, es gebe einige Punkte, die ihm nicht gefielen. Einzelheiten nannte er jedoch keine.

Den Meistertitel lieber nicht in den Reisepass! Das meint Erich Kocina in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Der Morgenticker zum Mitlesen: