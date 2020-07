Kalter Krieg auf dem Cyberschlachtfeld

Europäer und Amerikaner warnen vor vermehrten Hackerattacken aus Russland und China. Sie wollen verstärkt Gegenmaßnahmen ergreifen.

Washington/Wien. Seit Wochen wird die Tonlage schriller, die Anschuldigungen werden schärfer: In den USA und in Europa warnen Regierungsvertreter lautstark vor ausländischen Hackerangriffen – insbesondere aus Russland und der Volksrepublik China. Es geht einerseits um Cyberattacken auf Forschungszentren und Laboratorien, in denen seit Monaten nach einem Impfstoff gegen Covid-19 gesucht wird; es geht in den USA andererseits vor allem um Einflussnahme auf die bevorstehenden Präsidenten- und Kongresswahlen am 3. November.

Dass vor allem Russland sich massiv in den US-Wahlkampf 2016 eingemischt hat, gilt in US-Geheimdienstkreisen als sicher. Auch für Sonderermittler Robert Mueller, der die Angelegenheit zwei Jahre lang untersucht hatte, ist die russische Einmischung erwiesen; keine Beweise fand Mueller jedoch für geheime Absprachen von Mitarbeitern des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump mit Moskau.