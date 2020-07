Julian Le Play ist wieder hellwach

Julian Le Play hat sich aus einer kreativen Krise bugsiert. Zudem hat er den Geist der Gemeinschaft entdeckt, den er jetzt in seiner neuen Villa Lala zelebriert.

Du schaust aus wie der Julian Le Play. Was machst du hier?“, fragen Fans immer mal wieder, wenn sie ihn in Wien auf der Straße erkennen. „Ich wohne hier“, erwidert er dann trocken.

Schuld an dieser fälschlichen Zuweisung ist wohl, dass er seine Kunst strikt hochsprachlich anlegt. Hört man nur seine Lieder, dann ginge Le Play, dieser im 30. Lebensjahr stehende Wiener Popsänger und Songwriter, glatt als Deutscher durch. Ein Befund, der ihn nicht extrem begeistert. Und wirklich, im Gespräch entfaltet sich, trotz Vermeidung jeglichen Dialektwortes, eine wunderbar hiesige Sprachmelodie.

Sehr melodisch geht es auch auf Le Plays Anfang August erscheinendem vierten Album „Tandem“ her. Was dieses Mal gar nicht selbstverständlich war. Der erfolgsverwöhnte ehemalige Ö3-Moderator, der nach einem Auftritt in der Casting-Show „Helden von morgen“ seine Bestimmung gefunden hat, kannte lange Zeit nur den Weg nach oben. Nach drei Alben innerhalb von sechs Jahren und zahlreichen Tourneen kam die Krise.