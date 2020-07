Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Neue Einreisebestimmungen nach Österreich: Ab heute wird die Einreise nach Österreich strenger geregelt. Für die Rückkehr aus Corona-Risikogebieten ist nun verpflichtend ein negativer PCR-Test nötig. Andernfalls müssen die Betroffenen in Heimquarantäne und den Test nachholen. Drittstaatsangehörige, die über ein Schengen-Land einreisen, können die Quarantäne indes nie umgehen. Mehr dazu.

Pro Minute ein Corona-Toter in den USA: Zu diesem Ergebnis kommt eine Zählung der Agentur Reuters. Demnach verstarben an Covid-19 gestern 1461 Personen in den USA. Die Gesamtzahl der Coronatoten hat dort mittlerweile die Schwelle von 150.000 überschritten. Neue Rekordwerte melden auch Brasilien und der australische Bundesstaat Victoria. Mehr dazu.

Trump warnt vor Klimaabkommen: Der US-Präsident hat seine Unterstützer im Fall seiner Wahlniederlage im November vor einer Rückkehr der USA zum Pariser Klimaschutzabkommen gewarnt. Ein solcher Schritt würde "Abermilliarden Dollar" kosten und die Staaten zu einem "zweiten Venezuela" machen, meint Donald Trump. Mehr dazu.

Proteste in Bulgarien eskalieren: Demonstranten blockieren zahlreiche Hauptstraßen und wichtige Kreuzungen der Hauptstadt Sofia. Auch die Donaubrücke nach Rumänien bei Russe wurde blockiert. Die Demonstranten werfen der Regierung von Ministerpräsident Bojko Borissow Korruption und Abhängigkeit von einem bulgarischen Oligarchen vor. Mehr dazu.

Nasa startet bis dato ehrgeizigste Mars-Mission: Heute soll der Rover "Perseverance" mit einer Trägerrakete von Cape Canaveral aus in Richtung Mars abheben und dort später rund zwei Jahre lang Gesteins- und Bodenproben sammeln. 2031 sollen die Proben dann zur Erde gebracht werden. Mehr dazu.

Muss Putin die Proteste fürchten? Der Kreml ignoriert die Unzufriedenheit. Jedoch wird er künftig noch öfter damit konfrontiert werden, schreibt Jutta Sommerbauer in der Morgenglosse.

Der Morgenticker zum Mitlesen: