Wenn Messi vom Mailänder Dom leuchtet

Ein projiziertes Bild von Lionel Messi heizt die Gerüchteküche um einen Abschied vom FC Barcelona an.

Mailand. Nicht der Messias, nein. Aber: Messi! Die Hände in Siegerpose in die Höhe gereckt, Namen und Rückennummer 10 auf einem Trikot mit Inter-Logo: So prangte der sechsmalige Weltfußballer am Dienstag auf der Fassade des Mailänder Doms, wie italienische Medien am Mittwoch berichteten. Die Bilder gingen auf sozialen Plattformen viral – und befeuerten die seit Wochen schwelende Gerüchteküche, wonach der Argentinier vom Chaos des FC Barcelona genug habe und eine neue Aufgabe suche.

Lionel Messis Bild sei vom TV-Sender Pptv des chinesischen Inter-Eigentümers Suning auf das Wahrzeichen der zweitgrößten Stadt Italiens projiziert worden, schrieb „Corriere della Sera“. Passend dazu wurde bekannt, dass sich Messis Vater Jorge ein Anwesen nahe Mailand gekauft hat – Immobilien sind immer eine Wertanlage, aber warum kaufte er sie sich just in Mailand, wo sein Sohn seit Monaten als Neuzugang gehandelt wird?

„Träume werden wahr“

Inter-Geschäftsführer Giuseppe Marotta und Trainer Antonio Conte bestritten aber, dass man sich um einen Transfer bemühe. Es klang ungefähr genauso aufgeregt wie beide versuchte hatten, Gerüchte um David Alaba (Bayern) zu widerlegen. Aber: „Wir reden hier von Fantacalcio (ein virtuelles Managerspiel; Anm.). Messi ist absolut kein Ziel von uns“, hatte Marotta nach dem 2:0 gegen SSC Napoli TV-Sender „Sky“ gesagt. Conte ergänzte, er halte eine Verpflichtung des 33-Jährigen für „unmöglich“.

Nur Ex-Präsident Massimo Moratti wollte nichts ausschließen. „Manchmal werden Träume wahr.“ Kolportierte Ablösesummen belaufen sich auf bis zu 200 Millionen Euro plus ein Jahresgehalt von 50 Millionen Euro für drei Jahre.