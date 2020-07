Wie es zu den Entscheidungen in St. Wolfgang kam

Um die Bevölkerung in St. Wolfgang so schnell wie möglich durchzutesten, wurden Drive-in-Stationen errichtet.

Trotz Dutzender nachgewiesener Infektionen wurde die Schließung von Hotels nicht einmal angedacht. Auch Urlauber durften ohne Tests abreisen. Wie ist das zu erklären?

Allem Anschein nach ist der regionale Ausbruch in St. Wolfgang im Salzkammergut unter Kontrolle, die Zahl der bestätigten Infizierten blieb nach Auswertung der letzten 38 von 1183 Tests bei 62. Ausgestanden sind die Ereignisse der vergangenen Tage aber nicht, hat doch so manche Entscheidung des Krisenstabs für verständnisloses Kopfschütteln in der Bevölkerung gesorgt und die Frage aufgeworfen, ob hinsichtlich der Containment-Strategie mit zweierlei Maß gemessen – immerhin gehört St. Wolfgang zu den bekanntesten Tourismusorten Österreichs und ist vor allem bei deutschen Urlaubern äußerst beliebt.