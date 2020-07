SOS Mitmensch wirft steirischem FPÖ-Vize-Chef Verhetzung vor

Stefan Hermann wurde bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Grund ist ein Video, das er auf Facebook geteilt hat. Ob ein Verfahren eingeleitet wird, ist offen.

Die Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch hat den steirischen FPÖ-Vizeklubobmann Stefan Hermann wegen Verdachts der Verhetzung bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Die Sachverhaltsdarstellung bezieht sich auf ein von ihm geteiltes Video auf Facebook, bei dem es sich laut SOS Mitmensch um ein "Anti-Roma-Hassvideo" handle. Darin seien "wüste Beschimpfungen gegen Roma und Sinti" zu sehen.

Christian Kroschl von der Staatsanwaltschaft bestätigte am Mittwoch, dass die Sachverhaltsdarstellung eingelangt ist. Diese werde nun geprüft, allerdings betonte er, dass vorerst noch kein Verfahren eingeleitet wurde. Ob das passiert, sei derzeit noch offen.

SOS Mitmensch: „Herabwürdigenden Postingtext“

"Wir haben den herabwürdigenden Postingtext von Hermann sowie das von ihm in Umlauf gebrachte Video mit Hassaussagen und Beschimpfungen gegen Roma und Sinti eingehend geprüft und sind zum Schluss gekommen, dass der Tatbestand der Verhetzung erfüllt sein könnte", sagte Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch, am Mittwoch in einer Aussendung.

Seitens der FPÖ Steiermark hieß es, dass die "Anpatzversuche von Linksaußen-NGO SOS Mitmensch nicht ernst zu nehmen" seien. Die "FPÖ-Hasser gehen ihrem üblichen schmutzigen Geschäft nach und werfen mit substanzlosen Anzeigen um sich", hieß es in einer Stellungnahme. Hermann habe lediglich ein Video eines "Wutbürgers" geteilt. Mit der Anzeige wolle man "Politiker mundtot machen", die Probleme öffentlich machen.

Das betroffene Video wurde von Facebook bereits gelöscht.

