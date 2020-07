Corona-Ampel: Vier Farben, aber keine fixen Konsequenzen

Eine Expertenkommission soll mögliche Szenarien ausarbeiten, die Politik dann aber im Einzelfall entscheiden.

Mit einem Ampelsystem will die Regierung dem Coronavirus den Vorrang nehmen. Mitte August startet bereits der Probebetrieb dafür. Aber so einfach wie im Straßenverkehr wird das Ampelsystem im Ernstfall nicht funktionieren. Nicht nur, dass die Ampel vier verschiedene Farben haben wird. Auch soll eine bestimmte Farbe unterschiedliche Folgen für unterschiedliche Regionen haben können. Welche, das soll die Politik innerhalb einer bestimmten Bandbreite pro Farbe entscheiden. Aber wie kann das im Detail funktionieren, was steht schon fest, und welche Punkte lässt die Regierung noch offen?