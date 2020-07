Bulgarien: Aufstand gegen den „Mafia-Premier“

Mit einer nationalen Großkundgebung in Sofia erreichte der Protest gegen Regierungschef Borissow einen neuen Höhepunkt.

Die wichtigsten Hauptstraßen und Kreuzungen in Sofia waren bereits am Nachmittag blockiert, der Verkehr stand in der bulgarischen Hauptstadt zeitweise still. Denn der Mittwoch war ein Höhepunkt der seit Wochen andauernden Proteste gegen Ministerpräsident Bojko Borissow: Aus dem ganzen Land kamen Aktivisten nach Sofia, wo eine „nationale Kundgebung“ geplant war, um gegen den „korrupten Premier“ und seine „Mafia-Regierung“ zu protestieren.

Mit Zelten, Decken und Wasserflaschen ausgerüstet reisten die Regierungsgegner nach Sofia. Der Plan: Durch einen „nationalen Dauerprotest im Zentrum der Hauptstadt“ den Rücktritt der verhassten Borissow-Regierung zu erzwingen.

Verschiedene Gruppierungen

An der Aktion beteiligten sich Gruppierungen mit unterschiedlichen politischen Ideen, darunter städtische Liberale, wegen der Corona-Pandemie heimgekehrte Studenten ebenso wie Sozialisten und Sympathisanten des Russland-freundlichen Staatschefs Rumen Radew.

Bulgarien erlebte gestern den 21. Tag der Demonstrationen gegen die Regierung in Serie. Die Aktivisten fordern nicht nur Neuwahlen, sondern auch die Absetzung des Generalstaatsanwaltes Iwan Geschew. Ihm wird ebenso wie der seit 2017 regierenden konservativ-nationalistischen Koalition Abhängigkeit von einem Oligarchen vorgeworfen. Borissow ist mit einer kurzen Unterbrechung seit 2009 im Amt. Die nächste reguläre Parlamentswahl wäre im März 2021.

Verschwinden EU-Gelder?

Die Demonstranten befürchten nun, dass ein großer Teil der Mittel aus dem EU-Haushalt, die Bulgarien erhält, von Borrissow und seinen Vertrauten unterschlagen werden könnten. Das Land liegt auf dem Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International auf Platz 77 und ist damit Schlusslicht innerhalb der EU.

Erst am vergangenen Freitag war ein Misstrauensvotum der Opposition gegen die Regierung gescheitert, Borissow hatte daraufhin seine Regierung umgebildet – einen Rücktritt lehnt er jedoch ab. Er begründet die Weigerung mit der Coronakrise: Denn im Falle einer Parlamentsauflösung und von Neuwahlen könnten keine wichtigen Beschlüsse mehr gefasst werden, um die Pandemie einzudämmen. „Es stehen schwierige Monate bevor“, sagte Borissow. „Nur unsere Verantwortung hält uns an der Macht.“

Die Regierung versucht nun, durch Zugeständnisse die Demonstranten zu besänftigen: Sie versprach, Kliniken, Ärzte und Krankenschwestern gegen das Coronavirus stärker finanziell zu unterstützen. Es soll Zuschüsse zu den vom Staat gezahlten Pensionen geben. Außerdem sollen Investitionen in die Infrastruktur sowie der IT-Sektor gefördert werden. Auch dem für Bulgarien wichtigen Tourismussektor, der wegen der Pandemie schwer angeschlagen ist, wird noch stärker unter die Arme gegriffen. Reiseunternehmen, die Urlauber nach Bulgarien bringen, sollen subventioniert werden.

Demo in Wien

Doch die Demonstranten rücken von ihren Forderungen nach Neuwahlen nicht ab. Für diesen Sonntag hat auch die bulgarische Gemeinschaft in Wien einen Protest in der Bundeshauptstadt gegen die „Mafia in Bulgarien“ angekündigt.

(dpa, APA, red.)