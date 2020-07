China weist „Einmischung“ der EU zurück

Das Maßnahmenpaket zur Krise um Hongkong fiel milde aus.

Peking/Brüssel. Die Reaktion in Peking war die gleiche wie immer, wenn es um Kritik von außen an dem Hongkong aufgezwungenen Nationalen Sicherheitsgesetz geht: Die chinesische Führung verbitte sich jedwede Einmischung in innere Angelegenheiten. Am Mittwoch bekam den Tadel des chinesischen Außenamtssprechers, Wang Wenbin, die EU zu hören, die zuvor ein Maßnahmenpaket wegen des neuen Sicherheitsgesetzes verkündet hatte.

Das EU-Paket sieht eine Einschränkung des Exports von Gütern nach Hongkong vor, die zur Niederschlagung von Protesten oder zur Überwachung von Kommunikation genutzt werden können. Bis auf Weiteres soll es auch keine neuen Verhandlungen mit Vertretern Hongkongs geben.

Zudem wollen die EU-Staaten zusätzliche Möglichkeiten prüfen, die der Unterstützung der Zivilgesellschaft in der fernöstlichen Finanzmetropole dienen könnten. So könnte es mehr Stipendien in der EU für Studenten oder einen verbesserten Schutz für Hongkonger Aktivisten geben, die sich politisch verfolgt fühlen. Prozesse gegen Demokratieaktivisten in Hongkong will die EU künftig aufmerksam beobachten.

Keine härteren Sanktionen

„Da die EU vorgibt, sich um Wohlstand und Stabilität in Hongkong zu sorgen, sollte sie entsprechende konkrete Schritte setzen, statt einseitig sogenannte Gegenmaßnahmen zu ergreifen, die Hongkongs Wohlstand und Stabilität beeinträchtigen“, rügte Außenamtssprecher Wenbin die Europäer.

Alles in allem ist nach Ansicht von Beobachtern das EU-Maßnahmenpaket eher milde ausgefallen, finden sich darin doch weder wirtschaftliche Strafmaßnahmen noch Sanktionen gegen Politiker der Volksrepublik oder Hongkongs. Zudem wird es den EU-Mitgliedstaaten überlassen bleiben, ob sie die Maßnahmen anwenden werden. Dass die Reaktion der Union vergleichsweise lasch ausgefallen ist, wird dabei vor allem dem China-Fanklub in der EU um Ungarn, Griechenland und Italien zugeschrieben. (DPA, Reuters)

