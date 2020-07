Hamilton veröffentlichte 2018 heimlich Song mit Aguilera

"Ich bin dankbar, dass mir Christina Aguilera einen Platz gab, um meine Stimme zu nutzen", schreibt der Formel-1-Weltmeister.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat 2018 mit Musik-Superstar Christina Aguilera einen Song veröffentlicht. Das verriet der 35 Jahre alte Mercedes-Fahrer in einer Instagram-Story und bestätigte vor dem Großen Preis von Großbritannien am Sonntag erstmals entsprechende Gerüchte. Der sechsmalige Champion verwendete bei dem Lied mit dem Titel "Pipe" auf dem Album Liberation das Pseudonym XNDA.

"Ich möchte sagen, dass ich XNDA bin und dass ich so geehrt und dankbar bin, dass mir Christina Aguilera einen Platz gab, um meine Stimme zu nutzen", schrieb Hamilton. Seinen Namen und den Ruhm durch seine Rennfahrer-Karriere wollte er bei dem Versuch als Rapper nicht nutzen.

Selbst zu dem Song zu stehen, fiel ihm zunächst schwer. "Ich habe mich nicht getraut, ich weiß nicht warum, es war vielleicht Unsicherheit, Angst, zu viel Nachdenken. Etwas, das wahrscheinlich viele Menschen nachvollziehen können", so Hamilton weiter.

In der Zukunft würde Hamilton gerne noch mehr Musik veröffentlichen. "Ich habe in den letzten zehn Jahren oder mehr geschrieben und aufgenommen", schrieb der Superstar seinen mehr als 18 Millionen Followern: "Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich das liebend gerne mit euch teilen möchte. Ich habe kein Projekt oder kein Album, sondern nur ein paar verschiedene Songs." Diese hätten ihm selbst durch schwere Zeiten geholfen und er hoffe, dass Menschen mitfühlen könnten. Ein Datum für eine Veröffentlichung nannte er aber nicht.

(APA/dpa)