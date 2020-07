Der Sommerdrink kommt heuer (fast) ohne Alkohol aus

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Viel Wasser, ein bisschen Frucht und wenn Alkohol, dann nur in kleinen Dosen, dafür hochwertig. Das verlangen immer mehr junge Menschen. (c) Getty Images

Den einen Sommerdrink gibt es nicht, aber sehr viele, die auf Alkohol ebenso verzichten, wie auf Zucker oder andere Zusatzstoffe. Über die Emanzipation alkoholfreier Getränke.

Österreich ist ein Land der Trinker, genau genommen der Bier- und Weintrinker. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Der Alkoholkonsum steigt hierzulande zwar nicht so rapide, wie in anderen (etwa asiatischen) Ländern. Vielmehr stagniert er auf einem sehr hohen Niveau. Aber so schnell kommt den Österreichern der Alkohol nicht abhanden.