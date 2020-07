Gastspiel in Kärnten

Österreichische Produkte, fernöstliche Küche und ein Kärntner Rosengarten: Patrick Pass zu Gast in Velden.

Besonders in dieser Saison sind kulinarische Gastspiele innerhalb Österreichs beliebt, etwa in Velden am Wörthersee. Koch Patrick Pass vom Restaurant Fritz & Friedrich in Obertauern ist zu Besuch im Restaurant Rosengarten in Kärnten und serviert dort Fernöstliches.

Österreichische Produkte aus dem Alpenraum und asiatische Kochkunst will er in fünfgängigen Menüs miteinander zu Gerichten wie Yellowfin Tuna mit Alpenbutter und Ponzu kombinieren.

An drei Terminen hat man noch die Möglichkeit, es selbst auszuprobieren.