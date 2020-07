(c) imago images/viennaslide (www.viennaslide.com via www.imago-images.de)

Zum zweiten Mal wurde ein Lokal der somalischen Community zerstört. Im Umfeld vermutet man Fremdenhass als Motiv.

Wien. Welche Hintergründe sich hinter den beiden Brandanschlägen auf Lokale der somalischen Community in Wien verbergen, ist derzeit nicht klar. Tatsache aber ist, dass es in der Nacht auf Montag ein zweites Mal in der Märzstraße gebrannt hat – und der Grund dafür Fremdenhass sein könnte.