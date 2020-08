Citytrips auf Österreichisch

Wenn es sich an den Seen und Bergen staut, sind Urlaubstage in der Stadt eine Alternative. In dieser Feriensaison muss man einen Lindwurm oder Uhrturm mit nicht vielen teilen. Fünf Tipps aus der Redaktion.

Touristisch macht die Coronakrise vor allem den Städten zu schaffen. Doch anstatt sich an einem Badesee oder in einer Wanderdestination um ein freies Zimmer anzustellen, bietet sich in den heimischen Städten ein ganz anderes Bild: Die Hotelpreise sind der Situation angepasst, die Gastgärten auch nicht überfüllt. Und man hat alle Ruhe, Schätze zu erkunden, von denen man in Heimatkunde einmal gehört, sie aber vielleicht längst vergessen hat