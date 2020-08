Kultur? Die fehlt uns nicht! Uns fehlt die Magie

Vielleicht brauchen wir die Festspiele heuer mehr denn je.

Dieser Moment. In dem man vergisst, dass da vorn einer eine Rolle spielt. In dem man wieder ein Kind wird, das glaubt, die Puppe, die es füttert, sei ein lebendiges Wesen. Dass Spiel Ernst ist. Und umgekehrt. Man hält kurz die Luft an und wird Zeuge von Ungeheuerlichem. Liebe. Schmerz. Kampf. Tod.



Wir sehnen uns nach dem Theater, der Oper, den Festspielen – nicht, weil es uns sonst an Kultur mangelte. Wir waren kulturell schließlich auch in Zeiten des Lockdown gut versorgt, mit Büchern, Filmen, Alben, Serien. Wir sehnen uns danach wegen dieser speziellen Magie, und die gibt es eben nur, wo Menschen auf Menschen treffen. Wo kein Bildschirm sich zwischen uns stellt und die Töne nicht aus Bits und Bytes bestehen.



Wo Menschen auf Menschen treffen, besteht neuerdings Gefahr. Jede Begegnung könnte uns das Virus bringen: ein Abend im Restaurant, ein Treffen mit Freunden, eine Reise – und auch der Besuch der Festspiele. So mancher bleibt deshalb heuer fern, für viele Vorstellungen gibt es noch Karten. Wer will es den Zuhausegebliebenen verdenken! Aber wer will es uns verdenken, die wir dieses Restrisiko eingehen? Weil Magie Magie ist. Und vielleicht brauchen wir sie im Moment noch mehr als sonst.

